В последнее время североатлантический альянс нередко враждебно высказывается в адрес России, отметил дипломат

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Меры, принимаемые Россией в отношении НАТО, основываются на национальных интересах и необходимости защиты страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Блок НАТО в последнее время неоднократно отметился враждебными заявлениями в адрес России. Я не думаю, что мы должны давать оценку внутренним делам в НАТО. Мы, естественно, должны знать, следить и принимать соответствующие меры, - сказал он в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону. - Те меры, которые мы принимаем, основываются на необходимости защиты наших национальных интересов и нашей суверенной страны, которая заинтересована в устойчивом развитии".