Вершинин: инициатива по улучшению отношений с РФ должна исходить от США

Именно из-за действий Вашингтона ухудшилось взаимодействие между двумя странами, пояснил заместитель министра иностранных дел России

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что инициатива в устранении раздражителей в американо-российских отношениях должна исходить от Вашингтона, так как именно действия Соединенных Штатов привели к ухудшению взаимодействия между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Раздражители, о которых вы упомянули, конечно, должны быть устранены. Мы к этому готовы. Но в первую очередь они должны быть устранены американской стороной, потому что они были инициаторами столь печального состояния дел двусторонних отношений, - сказал он в ответ на вопрос ТАСС. - Мы сторонники нормального, хорошего, взаимоуважительного развития отношений со всеми странами мира, включая США".

Вершинин отметил, что вопросы возобновления прямого авиасообщения между РФ и США, а также предоставления России доступа к дипломатической собственности в Соединенных Штатах остаются на повестке дня, но прогресса по ним еще нет. "Конкретных результатов, я считаю, надо добиваться, но пока их нет", - указал замглавы МИД РФ.