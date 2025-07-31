Денис Алипов выразил надежду, что трехсторонние контакты, которые приостановились из-за напряженности в индийско-китайских отношениях, будут восстановлены

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Трехстороннее сотрудничество России, Индии и Китая (формат РИК) может способствовать укреплению уровня доверия между Нью-Дели и Пекином. Об этом заявил в беседе с российскими журналистами посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Мы ни в коей мере не собираемся встревать в двусторонние индийско-китайские отношения, но формальное и неформальное взаимодействие между тремя странами восстановлению доверия между Индией и Китаем точно будет способствовать. Мы об этом говорим прямо, открыто и мы готовы возобновить это сотрудничество хоть завтра", - сказал он.

Посол выразил надежду, что "взаимодействие в формате РИК и регулярные трехсторонние контакты, которые были приостановлены из-за напряженности в индийско-китайских отношениях, будут восстановлены". "Дефицит доверия, который на данный момент существует между двумя странами, конечно, является главным фактором, который притормозил трехстороннее сотрудничество. Но именно такое взаимодействие как раз может способствовать восстановлению этого доверия. И Россия в этом очень заинтересована", - добавил Алипов.

"С этой точки зрения, конечно, важно, что наметился прогресс в индийско-китайских отношениях - и в политическом измерении, и в экономической области они развиваются", - отметил он.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Москва ведет переговоры с Пекином и Нью-Дели о возобновлении работы в формате Россия - Индия - Китай. По его словам, российская сторона заинтересована, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны - важные партнеры и основатели БРИКС.

Отношения Индии и Китая начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года лидеры двух стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году. Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля, что остается на протяжении десятилетий источником напряженности.