Посол РФ: США угрозами вторичных санкций демонстрируют Индии свою ненадежность

Денис Алипов считает, что западники подкладывают мину замедленного действия под свои собственные отношения с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Угроза президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении торговых партнеров России демонстрирует Индии ненадежность Вашингтона как партнера. Об этом заявил российским журналистам посол РФ в республике Денис Алипов.

"Угрозы, которые звучат со стороны Соединенных Штатов, конечно, не добавляют доверия со стороны индийцев и лишний раз подчеркивают ненадежность Соединенных Штатов как партнеров", - отметил он. Как указал посол, "под предлогом нанесения ущерба России Запад вводит вторичные санкции, нацелился на Индию, Китай, Бразилию и другие крупные экономические державы". "Однако такими угрозами и шагами западники подкладывают мину замедленного действия под свои собственные отношения с Индией, показывая свою ненадежность", - предупредил дипломат.

"Использование методов нечистоплотной конкуренции отражает неоколониальную природу международного взаимодействия как со стороны Соединенных Штатов, так и европейцев, которые тоже сейчас подвели под санкции крупную индийскую компанию Nayara Energy абсолютно безосновательно", - продолжал он. По мнению Алипова, позиция США как ведущего торгового партнера Индии, важна и будет учитываться Нью-Дели на торговых переговорах с Вашингтоном. "Я думаю, что индийское правительство активно занимается выработкой своей позиции, линии, тактики и стратегии. Но, как мне кажется, все-таки здесь никому не удастся избежать баланса интересов", - сказал он.

В сложившейся ситуации дипломат счел важным отметить, что отношения России и Индии никогда не были направлены против кого-либо. "США же пытаются добиться экономических преимуществ для себя, ущемляя интересы не только России, но и непосредственно своего важного торгового партнера", - указал Алипов.

Трамп 14 июля заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. 28 июля Трамп заявил о намерении объявить о сокращении этого срока до 10-12 дней.