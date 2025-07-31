Денис Алипов пояснил, что индийские власти импортируют более 80% нефти и газа, и любые изменения в цене отражаются на темпах экономического роста

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Продолжение поставок российской нефти и стабильность на рынке энергоресурсов - в интересах индийской экономики. Об этом заявил российским журналистам посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти на индийский рынок", - сказал он.

По словам посла, для развития индийской экономики снабжение энергоресурсами является критически важным элементом. "Индия импортирует более 80% нефти и газа, и любые изменения в цене, даже минимальные, прямым образом отражаются на темпах экономического роста, на темпах производства и на благосостоянии людей. Поэтому даже теоретическое вытеснение российской нефти с международного рынка для Индии недопустимо", - пояснил он.

Касаясь влияния западных санкций и угроз, Алипов отметил, что "препоны и препятствия, которые создаются Западом, конечно, актуальны" и оказывают определенное влияние. "Будет происходить поиск каких-то вариантов адаптации к этим ограничениям", - считает посол.

Ранее послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Новые рестрикции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки", НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.