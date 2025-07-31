Лавров: РФ желает сирийскому народу преодоления всех имеющихся вызовов в стране

Москва внимательно следит за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода, отметил глава МИД России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия искренне желает дружественному сирийскому народу преодоления всех имеющихся внутриполитических вызовов и полной стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Мы внимательно следим за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода, - отметил он. - Искренне желаем, чтобы сирийский народ, с которым нас связывают отношения дружбы многолетней, преодолел все имеющиеся вызовы и нормализовал ситуацию полностью".

О ситуации в Сирии

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля: в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами из арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля спецподразделения МВД и Минобороны Сирии вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске. 19 июля президент Сирии на переходный период объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом урегулирования, разработанным при участии международных посредников, в том числе США.