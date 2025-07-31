Гендиректора "Газпром-медиа" объявляют в розыск повторно с 2022 года, напомнила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала повторное объявление в розыск на Украине заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа", медиаменеджера Тины Канделаки "операцией "шерше ля фам" в исполнении Киева.

Ранее стало известно, что Канделаки объявлена в розыск на Украине по линии Службы безопасности страны. При этом она находится в розыске в этой стране с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если бы не одно "но". В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция "шерше ля фам" в исполнении киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале.