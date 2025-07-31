Лавров: РФ признательна Сирии за обеспечение безопасности российских объектов

Москва также благодарна Дамаску за обеспечение безопасности россиян, отметил глава МИД России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москва признательна Дамаску за обеспечение безопасности российских граждан и объектов в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Учитывая особенность сегодняшней ситуации в Сирии, мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике", - сказал он.