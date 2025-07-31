Российский президент и его лаосский коллега обменяются подписанными документами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, которые пройдут 31 июля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главы государств обменяются подписанными документами и сделают заявления для СМИ", - сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что сначала лидеры побеседуют между собой, а затем состоятся российско-лаосские переговоры с участием делегаций.

По завершении переговоров Путин продолжит день в Кремле непубличными мероприятиями.

Тхонглун Сисулит неоднократно приезжал в Россию с официальными визитами. В 2024 году лидеры встречались дважды - 9 мая Путин принял в Кремле своего коллегу, посетившего Россию по случаю празднования Дня Победы. В ходе встречи российский лидер в том числе напоминал, что в 2024 году государства отмечают 30-летие подписания базового договора о дружбе и сотрудничестве, а также обращал внимание на процветающее гуманитарно-экономическое сотрудничество. А осенью того же года Путин и Тхонглун Сисулит провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани.