Губернатор Херсонской области отметил, что оборона ВС РФ на этом участке фронта выстроена хорошо

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины концентрируют силы около Тендровской и Кинбурнской кос в Херсонской области, однако их планы известны, оборона ВС РФ сильна. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"ВСУ снова вынашивают план самоубийственного десанта у берегов Херсонской области. По данным бойцов группировки войск "Днепр", противник концентрирует силы в районе Тендровской и Кинбурнской кос. В небе - десятки вражеских БПЛА, береговая линия в районе Очакова усеяна средствами РЭБ и пунктами управления FPV-дронов", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что оборона ВС РФ на этом участке фронта выстроена хорошо и планы противника не станут для военных "сюрпризом".