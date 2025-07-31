Лавров: РФ заинтересована в участии всех этнических групп Сирии в выборах

Министр иностранных дел России рассказал, что в этой связи на переговорах с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани затронул тему отношений Дамаска с курдскими формированиями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в участии в предстоящих в сентябре парламентских выборах в Сирии представителей всех этнических и конфессиональных групп в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Мы поддержали те меры, которые были приняты правительством [и.о.] президента [Сирии Ахмеда аш-Шараа], включая и формирование нового состава правительства, и намеченные [парламентские] выборы на сентябрь, - отметил он. - Конечно, заинтересованы в том, чтобы эти выборы были инклюзивными и чтобы все этнические и конфессиональные группы получили возможность в формировании новых законодательных органов".

В связи с этим глава МИД РФ обратил внимание, что в ходе переговоров затрагивалась тема отношений Дамаска с курдскими формированиями. "Мы заинтересованы в том, чтобы курды оставались полноценными членами сирийского общества в рамках единого государства", - подчеркнул Лавров.

Народный совет Сирии был распущен 29 января указом временного правительства. Согласно конституционной декларации Сирии на переходный период, принятой 13 марта, парламенту принадлежит право осуществлять законодательный процесс, а также отстранять от должности или ограничивать полномочия президента, наделенного исполнительной властью, но не в переходный период.

13 июня Ахмед аш-Шараа издал указ, учредивший верховный комитет по выборам в Народное собрание, которому было поручено контролировать формирование подкомитетов, избирающих две трети членов парламента. Согласно тексту указа, Народное собрание состоит из 150 членов, представляющих провинции страны пропорционально численности населения.