Член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ напомнил о том, что Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сторонники президента Молдавии Майи Санду в случае проигрыша на парламентских выборах добьются аннулирования результатов, сославшись на якобы вмешательство России. Такое мнение на пресс-конференции высказал член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Олег Матвейчев ("Единая Россия"), напомнив о реализации такого сценария в ходе президентских выборов в Румынии.

24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором наибольшее количество голосов получил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново, в том числе по причине якобы осуществления РФ в отношении республики неких "гибридных действий".

"Они на случай поражения готовят отмену выборов по румынскому сценарию с формулировкой "из-за вмешательства России". То есть, или выбирайте нас, или мы будем голосовать 10 раз - столько, пока вы нас не выберете", - сказал Матвейчев. По словам депутата, поражение сторонников Санду на предстоящих выборах "неминуемо". "Не проголосуют молдаване за них. 50% - это просто невозможно. Дай Бог им 30% набрать или 25%", - подчеркнул он.

После прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ увеличились в 7 раз, что привело к годовой инфляции в более чем 30% и спровоцировало акции протеста со стороны населения с требованием отставки власти. Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота и связях с Россией, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.

Состоявшиеся осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов. Еще больше опасений испытывают власти в преддверии запланированных на осень 2025 года парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.

30 июля Санду провела заседание Высшего совета безопасности Молдавии, по итогам которого она обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент.