Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что значительно обновилась образовательная программу для наблюдателей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Процесс набора наблюдателей на предстоящий единый день голосования стартовал почти во всех российских регионах. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"Процесс набора наблюдателей стартовал почти во всех регионах России. Мы ожидаем, как и в предыдущие кампании, большое число активных и самое главное - подготовленных наблюдателей", - сказала Булгакова в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Легитимность как основа избирательной системы Российской Федерации".

По ее словам, в этом году ассоциация "Независимый общественный мониторинг" совместно с ОП значительно обновила образовательную программу для наблюдателей, сделав ее более практико-ориентированной. "Семинары по данной программе будут проведены во всех регионах, где назначены выборы. В качестве преподавателей будут эксперты общественных штабов. Во всех регионах, где стартовали выборы, открыты общественные штабы, и наши коллеги ведут такую работу", - сказала Булгакова.

По ее словам, чтобы наблюдатели были в курсе всех новаций избирательного законодательства, эксперты-преподаватели прошли обучение на соответствующих межрегиональных образовательных семинарах. "К предстоящим выборам выстроена действительно масштабная инфраструктура общественного наблюдения за выборами, которая живет благодаря активности, знаниям и опыту людей, неоднократно участвующих в общественных наблюдениях", - подчеркнула Булгакова.

В единый день голосования в 81 регионе пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.