Председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил участников постоянного комитета за готовность вносить свой вклад "в регулирование актуальных проблем и приверженность построению более справедливого миропорядка, свободного от пережитков колониальной системы, колониальной эпохи"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что в ноябре состоится заседание постоянного комитета движения "За свободу наций!". Основной темой станет противодействие попыткам вмешательства в политическую жизнь независимых стран.

"Единая Россия" проведет в ноябре заседание постоянного комитета движения "За свободу наций!" - заявил Медведев, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

Он добавил, что на заседании речь пойдет о попытках вмешательства в политическую жизнь, политическую систему независимых государств, подстраивать ее под какие-то стандарты, которые им чужды. "Эта тема, действительно, вызывает интерес. Я ожидаю от вас предложений по наполнению этого мероприятия конкретикой", - сказал Медведев по итогам рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

Также Медведев поблагодарил участников постоянного комитета за готовность вносить свой вклад "в регулирование актуальных проблем и приверженность построению более справедливого миропорядка, свободного от пережитков колониальной системы, колониальной эпохи".

"Единая Россия" учредила всемирное Движение "За свободу наций!" в феврале 2024 года . Одна из основных его задач - объединение стран мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства при центральной роли Устава ООН и других общепризнанных норм международного права, основанного на принципах равенства и суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, неделимой безопасности и уважения культурно-цивилизационной самобытности.