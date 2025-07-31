Путин: отношения России и Лаоса развиваются поступательно и взаимовыгодно

Глава государства указал на заинтересованность обеих сторон в том, чтобы "такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Лаосской Народно-Демократической Республики носит многоплановый характер, развиваясь успешно, поступательно и во взаимовыгодном ключе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

"Нынешний официальный визит в Россию президента Лаосской Народно-Демократической Республики ярко свидетельствует, что российско-лаосские отношения успешно и поступательно развиваются, - отметил Путин. - Российско-лаосское сотрудничество носит многоплановый и взаимовыгодный характер". По словам президента РФ, завершившиеся только что переговоры с лаосским лидером прошли конструктивно и с пользой.

Глава государства указал на заинтересованность обеих сторон в том, чтобы "такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным". "Россию и Лаос объединяют проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи, - напомнил Путин. - В октябре исполнится 65 лет двусторонним дипломатическим связям".

"Наша страна всячески содействовала становлению лаосской государственности, повышению обороноспособности и росту национальной экономики", - обратил внимание российский лидер. По его словам, в Лаосе при участии советских специалистов некогда были возведены крупные промышленные предприятия, важные объекты транспортной инфраструктуры, госпитали и учебные заведения. "Многие из них функционируют по сей день, принося пользу лаосскому народу", - добавил Путин.