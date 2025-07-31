Взыскание долгов по налогам и штрафы за рекламу VPN. Какие законы подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля ряд законов. Какие нововведения вступят в силу - в материале ТАСС.

Новые пошлины

Вдвое увеличиваются пошлины за выдачу водительских удостоверений. Теперь пошлины составят 6 тыс. рублей для удостоверений нового образца, 4 тыс. рублей - старого, 3,2 тыс. рублей - международного.

Госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль увеличивается с 2 до 3 тыс. рублей. За свидетельство о регистрации ТС на бумажном носителе нужно будет заплатить 1,5 тыс. рублей (вместо 500 рублей), на пластиковом носителе - 4,5 тыс. рублей (вместо 1,5 тыс. рублей). Стоимость получения паспорта транспортного средства вырастет с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей.

Вводится госпошлина за выписку из госреестра транспортных средств. Она составит 50 рублей за запрос.

Устанавливается пошлина за оформление диагностических карт, которые подтверждают прохождение автомобилем ТО.

Появилась госпошлина за выдачу заключения о том, что учебно-материальная база автошколы соответствует требованиям.

Вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания, увеличивается размер госпошлины за регистрацию иностранца по месту жительства.

Поиски экстремизма и "отягчающий" VPN

За поиск экстремистских материалов, указанных в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, нарушители заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

За рекламу сервисов же предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Использование VPN при совершении преступления признано отягчающим обстоятельством.

Теперь преступления, совершенные "с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен", будут наказываться более строго.

При этом граждане свободно могут пользоваться VPN-сервисами для законных целей, ранее пояснял первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Расстрочка под контролем

Деятельность сервисов рассрочки будут регулировать. Закон устанавливает статус посредника (оператора сервиса рассрочки) как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки. Устанавливаются условия такой деятельности, включая требование о включении операторов сервиса рассрочки в реестр, а также требования к собственным средствам (капиталу) оператора сервиса рассрочки, его акционерам и органам управления. Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки возлагается на Банк России.

Так, увеличен максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) до 50 тыс. рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки будет обязан передать данные о договорах рассрочки в БКИ. Рассрочка будет оформляться только онлайн-сервисами. При этом закон не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара с отсрочкой. Для обеспечения прозрачности условий фиксируется, что цена договора рассрочки должна быть равна стоимости приобретаемого товара.

Действие положений закона не распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении сервиса рассрочки, заключенных до дня вступления в силу настоящего федерального закона.

Налоговые льготы

Закон вводит налоговые льготы для производителей беспилотников, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже.

Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

Расширение прав следователей и дознавателей

Они получили право приостанавливать операции с деньгами, в том числе и электронными, а также с авансом за услуги связи.

Следователь или дознаватель смогут выносить постановление о приостановлении денежных операций на срок не более 10 суток, чтобы потом наложить на них арест, но для этого у них должны быть весомые основания. Далее постановление идет в суд. Если он не усмотрел оснований для ареста, следователь должен отменить свое постановление о приостановке денежных операций, и это постановление отправится в том числе и оператору электронных денежных средств.

Если до истечения 10 дней оператору не поступило постановление суда об аресте или постановление следователя о его отмене, то денежные операции возобновляются.

Уточняется, что приостановка операций не означает изъятие денег и передачу на хранение.

Блокировка средств

Закон обязывает сотовых операторов прекращать операции по возврату авансовых средств при наложении на них ареста.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский объяснял ТАСС, что закон направлен на борьбу с дропперами и предотвращает вывод украденных денег через лицевые счета операторов.

Урегулирование споров

В РФ введена система досудебного решения споров, возникающих между покупателем и цифровой платформой.

Площадки будут нести ответственность перед потребителем в случае неисполнения ими своих обязанностей.

Если же платформа выполнила все обязательства, а продавец - нет, она также обязана обеспечить возможность покупателю предъявить требования продавцу через саму платформу. Помимо этого, взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами также становится обязательным.

Информация о товаре на маркетплейсах

Требования к информации, которая должна предоставляться о товаре на маркетплейсах, законодательно закреплены.

Так, оператор обязан предоставить партнеру возможность разместить в карточке информацию о себе, товаре, работе, услуге, в том числе о наличии разрешений и лицензий, а также данных об исполнении требований по маркировке товаров.

Помимо этого, к продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары, например несертифицированные БАД или агрохимикаты. Уточняется, что продавец может реализовывать в том числе рецептурные товары и химикаты, только если покупатель предоставит свою биометрию. Кроме того, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию, платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.

Закон также регулирует взаимодействие оператора и партнера - оно будет основано на договоре. При этом оператор обязан будет обеспечить возможность заключить такой договор в электронной форме на ПЦП. При заключении договора оператор должен проверить информацию о лице, которое хочет стать партнером.

Реестр цифровых платформ

Посреднические цифровые платформы, включая маркетплейсы, будут вносить в соответствующий перечень.

Цифровые платформы, обеспечивающие взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющие возможность размещения заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями, будут включены в соответствующий реестр, который будет вести уполномоченный правительством РФ орган.

Скидки только с согласия

Маркетплейсы теперь не смогут устанавливать скидки на товары продавцов без их согласия.

Скидка за счет продавца допускается на условиях договора. При этом оператор должен предупредить продавца о намерении снизить цену товара не менее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемого снижения и при условии получения согласия.

Кредитные каникулы

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятые граждане раз в пять лет смогут брать кредитные каникулы.

Максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе обратиться с таким требованием, установит правительство.

Отсрочка для застройщиков

Застройщикам дали возможность получить до конца 2025 года отсрочку по уплате неустойки, штрафов и пени за нарушение обязательств перед дольщиками.

Взыскатель, должник или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении такой отсрочки или рассрочки. Она предоставляется судом на срок не менее чем до 31 декабря 2025 года.

Долги по налогам

Закон предусматривает внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся ИП, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета, в случае отсутствия спора, а при его наличии предусматривается обращение к судебному порядку взыскания.

В частности, принятие решения о взыскании задолженности и его направление физлицу будет осуществляться в течение 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности. Решение о взыскании задолженности будет направляться физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на портале "Госуслуги". В случае невозможности передачи информации таким способом решение будет направляться по почте заказным письмом. Оспорить сумму задолженности можно будет путем подачи заявления о перерасчете или жалобы до момента взыскания.

Безответственные родители

Штрафы для родителей, которые не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию своих детей, увеличились в несколько раз.

За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей родителям и законным представителям несовершеннолетних грозил штраф от 500 рублей до 2 тыс. рублей.