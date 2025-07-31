В дипмиссии отметили, что украинские власти продолжают грубо нарушать международное гуманитарное право без оглядки на жертвы среди мирных жителей

СТОКГОЛЬМ, 31 июля. /ТАСС/. Чувствительная тема детей по-прежнему используется киевским режимом и западными странами, в том числе Швецией, в попытках очернить Россию. Об этом пишет посольство РФ в королевстве в комментарии в Telegram-канале в ответ на очередную публикацию в газете Dagens nyheter, в которой утверждается, что Россией якобы было депортировано с территории Донбасса примерно 35 тыс. детей, из которых "лишь нескольким сотням позволили вернуться" на Украину.

"Эти цифры - откровенная ложь, которая была развенчана в том числе самой же украинской стороной, передавшей российским представителям в итоге список из 339 детей. В ходе тщательной проверки, как пояснил помощник президента России Владимир Мединский, выяснилось, что часть из них уже вернулась на Украину, некоторые никогда не были в России, а 50 человек и вовсе оказались взрослыми. Неоднократно якобы "похищенные" несовершеннолетние впоследствии обнаруживались в европейских странах. По последним данным, 101 украинский ребенок из 81 семьи воссоединился с родственниками на Украине и в других странах, а в Россию с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей", - напоминают в посольстве, добавляя, что "чувствительная тема детей по-прежнему используется киевским режимом и его западными, в том числе шведскими, пособниками в их попытках очернить Россию".

При этом российские дипломаты подчеркивают, что украинские власти "продолжают грубо нарушать международное гуманитарное право без оглядки на жертвы среди мирных жителей, в том числе детей".

"Только за 2024 год от обстрелов и массированных налетов БПЛА на нашу территорию пострадали как минимум 347 несовершеннолетних, 51 ребенок погиб. За январь - март 2025 год ранения различной степени тяжести получили еще 58 детей, четверо из них умерли, - отмечают дипломаты. - Нашей страной, в том числе аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, ведется работа не только по спасению детей из-под украинских обстрелов, но и по возвращению детей в семьи, разлученные в ходе конфликта. Факты воссоединения детей с родными и близкими верифицируются сотрудниками Международного Комитета Красного Креста, Катаром и Ватиканом".