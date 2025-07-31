В ведомстве отметили, что нейтральный статус Австрии напрямую проистекает из основополагающих и взаимосвязанных международно-правовых документов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Публикация издания The Insider (признан в РФ иноагентом) о том, что Австрия никогда не брала на себя обязательства по поддержанию нейтралитета лжива и направлена на "отбеливание" высказываний главы австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер, заявившей о готовности властей страны отказаться от нейтрального статуса для вступления в НАТО. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Издание-иноагент The Insider продолжает плотным потоком генерировать фейки. На днях был отработан очередной политический заказ по "отбеливанию" заявлений главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о готовности властей страны обсудить вступление Республики в НАТО и отказ от нейтрального статуса, - указали в дипведомстве. - Вместо анализа истории вопроса авторы ограничились беглым визитом в "Википедию" и поспешно заявили, что Австрия мол никогда не брала на себя обязательства по поддержанию нейтралитета. Эти утверждения не соответствуют действительности, это ложь".

В дипведомстве напомнили, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга указала на то, что подобные высказывания входят в прямое противоречие с международно-правовыми обязательствами Австрийской Республики. В МИД РФ отметили, что нейтральный статус Австрии напрямую проистекает из основополагающих и взаимосвязанных международно-правовых документов, на базе которых образован государственный суверенитет.

"Именно на этот юридический и исторический контекст и было указано в ходе брифинга. Попытка The Insider обойти стороной данные факты есть не что иное, как сознательная подмена понятий или, иными словами, - фейк, - добавили в дипевдомстве. - В то же время возникает закономерный вопрос: а как к словам Майнль-Райзингер об отказе страны от нейтралитета относятся сами австрийцы? Согласно независимым опросам, на которые, кстати, ссылается и само издание-иноагент, более половины граждан республики выступают против отказа от нейтралитета и против вступления в НАТО. То есть заявления главы австрийского МИД не просто не отражают настроения большинства людей, но и прямо противоречат воли большинства австрийцев".

На сегодняшний день внеблоковый статус Австрии прописан в отдельном конституционном законе. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны.