Документы были приняты Госдумой и одобрены Совфедом в конце июля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал 85 законов, подсчитал ТАСС.

Эти документы были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации в конце июля в завершение весенней сессии парламента. Все прошедшие через парламент законы к вечеру 31 июля подписаны и опубликованы, на этом принятие поправок в законодательство завершилось до сентября, когда стартует весенняя сессия.

Помимо законов, Путин в четверг подписал несколько указов и распоряжений по разным вопросам.

Среди основных законодательных изменений, утвержденных в четверг президентом, - штрафы за поиск экстремистских материалов с использованием VPN, налоговые льготы для производителей беспилотников, блокировка средств на "мобильных" счетах при подозрении в мошенничестве, регулирование деятельности сервисов рассрочки, увеличение пошлин для мигрантов и пошлин за выдачу документов ГАИ, внесудебный порядок взыскания налоговых долгов, меры по борьбе с борщевиком, расширение оснований для лишения приобретенного гражданства, а также закон о платформенной экономике и многое другое.

На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 23 июля Путин поблагодарил депутатов за работу в весеннюю сессию, отметив, что она велась по всем приоритетным направлениям. На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 25 июля Путин поблагодарил сенаторов, подчеркнув, что верхняя палата тоже решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов.

Как и в предыдущие несколько лет, глава государства в весеннюю сессию - 2025 не отклонил ни одного из принятых парламентов документов. Последний раз право вето на закон президент использовал в июне 2021 года, когда отклонил поправки об ужесточении правил цитирования в СМИ.