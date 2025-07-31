Глава МИД РФ напомнил, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать €800 млрд якобы на оборонные нужды

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ФРГ вместе с остальной Европой при нынешних лидерах вырождается в подобие "Четвертого рейха". Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

"Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие "Четвертого рейха", - отметил он. Министр охарактеризовал ситуацию как "более чем тревожную", и добавил, что ОБСЕ вряд ли чем-то поможет.

В качестве примера глава дипведомства напомнил, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать €800 млрд якобы на оборонные нужды. "А в последнее время больше всех позволяет себе высказываться по данному вопросу немецкий канцлер, который призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, вновь, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами, создавать самую сильную регулярную армию в Европе", - обратил внимание Лавров. Глава МИД РФ добавил, что от него "не отстает и министр обороны ФРГ", заявивший о готовности убивать русских военнослужащих.