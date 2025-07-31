У организации, с учетом ее множества проблем, есть шанс на возрождение, но только если она адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям, заявил министр

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься над вопросом о необходимости дальнейшего существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), учитывая объем накопившихся в ней проблем. Россия, указал он, в качестве стратегического ориентира видит формирование устойчивой и гибкой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

"Объем накопившихся проблем ОБСЕ велик. Под их грузом она задвинута на обочину международных процессов. На венской площадке не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Разработчики ХЗА (Хельсинкского заключительного акта - прим. ТАСС) не таким представляли себе будущее общеевропейского процесса. Впору задуматься, есть ли смысл в дальнейшем существовании такой организации", - отметил министр в своей статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

Как указал Лавров, сегодня идеи суверенного равенства государств и их взаимоуважительного диалога, убитые в ОБСЕ, воплощаются в проектах многостороннего взаимодействия по линии Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других региональных объединений на пространстве Евразии. "В них нет места продавливанию интересов одной группы стран за счет остальных, преобладает настрой участников на равноправное сотрудничество и поиск настоящего консенсуса", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

"В качестве стратегического ориентира Россия видит формирование гибкой и устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, адекватной современным вызовам, - акцентировал внимание глава МИД. - Цель обеспечения неделимости безопасности оказалась недостижимой в ОБСЕ, но ее вполне можно реализовать в рамках формирования общеевразийской архитектуры, открытой для всех стран континента и воплощающей новое, полицентричное состояние мира".

При этом Лавров отметил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, но только при условии, что организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям. "Они таковы, что евро-атлантические концепции безопасности и сотрудничества себя дискредитировали и исчерпали, - констатировал министр иностранных дел РФ. - У ОБСЕ нет будущего, если страны НАТО и ЕС окончательно доломают правило консенсуса и продолжат использовать венскую площадку как свою собственность для огульной пропагандистской кампании по демонизации России и других "непослушных" и для выгораживания своих подопечных в Киеве".