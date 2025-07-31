Лавров: в ЕС и НАТО не стесняются подтасовки фактов для искажения истории

По словам министра, "недруги России" хотят замолчать ведущую роль СССР в хельсинкском процессе, а также исказить задачи, которые ставило советское руководство

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО не гнушаются подтасовкой фактов, чтобы переписать историю. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

"Ровно 50 лет назад - подписание в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое стало важной вехой в закреплении послевоенных реалий на основе Ялтинско-Потсдамских договоренностей. Недруги России стремятся замолчать ведущую роль нашей страны - тогда СССР - в хельсинкском процессе, исказить задачи, которые ставило советское руководство. Нас безосновательно и безапелляционно обвиняют в подрыве системы европейской безопасности, - указал Лавров. - Налицо стремление политиков стран ЕС и НАТО переписать итоги Второй мировой войны, не стыдясь варварской подтасовки фактов".

Министр напомнил, что Москва еще в 1954 году предложила создать систему коллективной безопасности в Европе. "Наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции эту инициативу отвергли. Позднее, во второй половине 1960-х гг., опять-таки руководство СССР продвигало созыв СБСЕ для выработки единой европейской системы безопасности. В этот раз западные страны идею в принципе поддержали", - добавил он.

По словам главы МИД РФ, потребовалось пройти через многие потрясения, включая Карибский кризис, чтобы "натовцы пришли к пониманию необходимости дополнительных договоренностей". Лавров отметил, что итогом многолетней напряженной работы стал Хельсинкский Заключительный акт, принятый 1 августа 1975 года, 10 принципов которого получили дальнейшее развитие в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, преобразованной в 1995 году из СБСЕ и на данный момент объединяющей 57 государств-участников.

"Неукоснительное следование хельсинкским принципам могло бы гарантировать мир и развитие всех подписавшихся под ними стран. Как сейчас стало очевидным, взятые тогда обязательства Запад всерьез не воспринимал", - подчеркнул министр.