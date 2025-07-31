По словам министра, "неонацисты опустились до борьбы с теми", кто воевал вместе с украинцами против гитлеризма

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проведение эксгумации тел советских воинов во Львове на "Холме Славы" и последующее предложение мэра города Андрея Садового об их обмене на бойцов ВСУ демонстрируют запредельный уровень деградации, граничащей с одичанием. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

Он заметил, что несмотря на заявления ОБСЕ об отстаивании и защите прав человека как одной из основополагающих целей организации, "сами западные страны, генсекретарь и все институты ОБСЕ хранят гробовое молчание, взирая на действия киевского режима".

"Неонацисты опустились до борьбы с теми, кто пал в боях за освобождение Украины от гитлеризма. Запредельный уровень культурной деградации, граничащей с одичанием, продемонстрировали в городе Львове, где на "Холме Славы" проведена эксгумация тел советских бойцов, а мэр города [Андрей Садовой] предложил обменять их на солдат ВСУ, плененных нашими вооруженными силами", - обратил внимание Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что дискуссии на правозащитную тематику с самого начала использовались Западом для "менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе "пятой колонны" в странах "к востоку от Вены" путем организации и финансирования сети "независимых" НКО и СМИ", но никак не для осуждения проводимой с 2017 года киевским режимом русофобской политики. "Людям запрещают учиться, читать, получать информацию да и просто общаться на родном языке, - конкретизировал он. - Режим вторгся и в такую чувствительную сферу, как религия, развязав кампанию против канонической Украинской православной церкви, а недавно - лишил гражданства ее предстоятеля".

В связи с этим Лавров заметил, что фундаментальные задачи по содействию межкультурному диалогу, доступу к информации, защите прав национальных меньшинств и верующих были "вымыты из повестки дня" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался, - а как теперь понятно, и предназначался - для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее мэр Львова заявил, что в городе больше не существует "Холма Славы", а элементы мемориального комплекса будут переданы так называемому музею террора. Он также предложил обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с "Холма Славы" на украинских пленных. В том числе в мемориальном комплексе были эксгумированы останки легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

В Москве назвали эксгумацию захоронений и предложение мэра Львова подтверждением финальной стадии нравственной деградации неонацистского киевского режима. В свою очередь, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский отметил, что украинской делегации на состоявшемся третьем раунде переговоров в Стамбуле "не хватило совести" поднять этот вопрос.