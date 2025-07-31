Помимо этого, необходимо ввести обязательный биометрический контроль иностранцев, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мигранты, нарушившие закон, должны быть привлечены к ответственности, а их семьи - депортированы, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Наше предложение о необходимости депортировать всю семью [мигранта]. Если член семьи нарушил закон, он должен ответить по всей строгости закона, вся семья должна быть депортирована", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.

Кроме того, по его словам, необходимо ввести обязательный биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Россию.

"Сегодня мы видим, что человек нарушил закон, выехал, поменял там фамилию, въезжает снова. Если будет биоконтроль, тогда такого не будет", - сообщил Миронов.