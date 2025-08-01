Президент Белоруссии, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прибудет в Россию с частным визитом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут неформальную встречу в пятницу. На ней будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений и международная проблематика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии, как уточнил Песков, прибудет в РФ с частным визитом. "Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике", - сказал Песков.