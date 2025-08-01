Доклад о проделанной работе ждут как в правительстве, так и в СФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минпросвещения, Минфин и Федеральная антимонопольная служба России должны к 15 сентября проанализировать ценообразование на школьные учебники, включенные в федеральный перечень. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации (СФ).

Кроме того, ведомства должны будут оценить уровень обеспеченности школ учебниками.

Доклад о проделанной работе к середине сентября ждут как в правительстве, так и в СФ.