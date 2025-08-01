Выпускникам техникумов расширят возможности для трудоустройства

Ответственными назначили Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские власти продумают возможность допустить граждан со средним профессиональным образованием к большему числу видов деятельности. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования", - говорится в сообщении кабмина.

Поручения Мишустина касаются и еще ряда социальных вопросов.

Так, Минтруду и Минфину поручено до 1 октября 2025 года проработать возможность того, чтобы подведомственные Соцфонду центры реабилитации на постоянной основе оказывали услуги участникам специальной военной операции.

"К 1 ноября Минздраву и Минфину предстоит проработать инициативы Совета Федерации о синхронизации мер поддержки по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания на федеральном и региональном уровнях", - гласит еще одно поручение.