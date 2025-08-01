Нацполиция Украины потребовала от сенатора РФ Кастюкевича приехать в Херсон

Игорь Кастюкевич уточнил, что готов приехать в августе, если город к тому времени освободят ВС РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Национальная полиция Украины направила уведомление сенатору РФ от Херсонской области Игорю Кастюкевичу с требованием явиться в августе в отделение ведомства в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил ТАСС сам Кастюкевич.

"Правоохранительная система Украины - какой-то театр кукол "Теремок" в розовых очках. Через интернет, "по-кривому", получил уведомление от Главного управления Национальной полиции Украины, явиться в город Херсон 5, 6 или 7 августа 2025 года с 9 до 18 часов. Что-то пишут про офис генерального прокурора, следственные органы, приводят какие-то статьи. Не понимаю на мове, поэтому отвечу по-русски: я, конечно, обязательно приеду в Херсон. В русский город Херсон. Приеду тогда, когда его вновь освободит наша российская армия, а "захисники" и всякие "отправители повесток" вновь трусливо сбегут", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что готов приехать в Херсон в августе, если город к тому времени освободят ВС РФ. "Если это случится в августе этого года, буду счастлив. Но торопить события не нужно. У каждого своя работа", - сказал сенатор.

Сенатор уточнил, что повестку прислали из-за дела, которое связано с помощью мирным жителям Херсона в 2022 году. "Моя работа здесь, на родной мне Херсонщине - помогать жителям, которые в этом нуждаются. Я делал то же самое в Херсоне в 2022 году и буду делать снова, помогая детям, старикам, многодетным семьям, молодежи оправиться от произвола преступной киевской власти. А все эти повестки и приглашения от врага, сохраню. Как напоминание того, что мы все сделали и делаем правильно", - подытожил он.