Стороны также обсудили реализацию двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Москва и Душанбе провели межведомственные консультации, где обсудили угрозы биологической безопасности на постсоветском пространстве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества, - говорится там. - Рассмотрены вопросы оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений этого документа путем формирования соответствующего консультативного механизма".

Также, как указали на Смоленской площади, встреча подтвердила единство подходов России и Таджикистана к проблематике биологической безопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, ОДКБ, СНГ и ШОС", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Консультации прошли 31 июля в Душанбе. Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, таджикистанскую - заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения республики Амир Амирзода, указали в МИД РФ.