Также председатель Совета Федерации пожелала Френсису Эскудеро благополучия и успехов в ответственной работе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление Френсису Эскудеро с избранием на пост председателя Сената Филиппин.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с избранием вновь на пост председателя Сената Конгресса Республики Филиппины. Рассчитываем, что российско-филиппинский парламентский диалог, основанный на принципах уважения, доверия и учета интересов наших стран, получит дальнейшее развитие как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - отметила она в поздравлении.

Также Матвиенко пожелала Эскудеро благополучия и успехов в ответственной работе. "Примите уверения в моем весьма высоком уважении", - заключила она.

Верхняя палата парламента Филиппин состоит из 24 сенаторов. Ранее телеканал GMA News сообщал, что Эскудеро сменил ушедшего в отставку Хуана Мигеля Зубири на посту председателя Сената Филиппин. Зубири занимал пост председателя с 25 июля 2022 года.