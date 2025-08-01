Президент Белоруссии рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с российским лидером вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме начнется в ближайшее время. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

По его данным, сначала главы государств посетят Смоленский скит, который назван в честь Смоленской иконы Божьей Матери - покровительницы и защитницы западных рубежей России. Затем лидеры России и Белоруссии ответят на актуальные вопросы журналистов.

Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

В предыдущий раз главы государств встречались в конце июня в Минске на площадке Евразийского экономического форума и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.