Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 августа проводят неформальную встречу на острове Валаам.

Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе. Путин и Лукашенко, как и в прошлые годы, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разное время. После краткого молебна, совершенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.

Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери © Kremlin. ru

Путин и Лукашенко традиционно посещают летом Спасо-Преображенский мужской монастырь на карельском острове Валаам. Лидеры двух стран посещают монастырские святыни, а также проводят неформальные беседы. В прошлом году, как отмечал президент Белоруссии, по итогам встречи Москва и Минск смогли найти взаимопонимание по всем обсужденным вопросам.