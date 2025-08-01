Лидеры Белоруссии и России также обменялись рукопожатиями с игуменом монастыря епископом Троицким Панкратием

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично встретил и тепло поприветствовал на Валааме приехавшего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Российский лидер крепко обнял гостя.

"В нужное время в нужном месте [встретились]!" - поприветствовал Путина Лукашенко. После чего оба лидера обменялись рукопожатиями с игуменом монастыря епископом Троицким Панкратием (Жердевым).

Высоких посетителей встретил также один из насельников монастыря. "Вовремя как вы приехали!" - обратился иеромонах. "Я и говорю: к "старшему брату" каждый год практически", - откликнулся Лукашенко.

Священнослужитель пригласил лидеров двух стран пройти в храм. "Пойдем", - поддержал Путин.

Президенты России и Белоруссии традиционно посещают летом Спасо-Преображенский мужской монастырь на карельском острове Валаам. Лидеры двух стран посещают монастырские святыни, а также проводят неформальные беседы. В прошлом году, как отмечал Лукашенко, по итогам встречи Москва и Минск смогли найти взаимопонимание по всем обсужденным вопросам.