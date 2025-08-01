Путин и Лукашенко приняли участие в молебне на Валааме

Лидеры России и Белоруссии с церковными свечами в руках под пение "Царю Небесный" осеняли себя крестным знамением

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме.

Оба лидера с церковными свечами в руках под пение "Царю Небесный" осеняли себя крестным знамением. Путин и Лукашенко приехали в монастырь как простые верующие - в обычной одежде. Российский лидер одет в рубашку с закатанными рукавами и джинсы.

В этот храм руководители России и Белоруссии приезжали и год назад. Тогда лидеры также помолились в часовне Царственных страстотерпцев при монастырском подворье, а позже - посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Как рассказывал Лукашенко, после того дня Москве и Минску удалось достичь взаимопонимания по всем аспектам отношений.

Путин и Лукашенко приезжают на Валаам летом по возможности ежегодно.