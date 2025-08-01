Так российский президент прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что сейчас не имеет смысла вести переговоры

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Россия готова подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать", - сказал российский лидер, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, когда в России сменится режим.