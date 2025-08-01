Путин назвал российскую власть законной, в отличие от украинской

Политический режим в России основан на Конституции, указал президент РФ

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Власть в России основана на Конституции, чего нельзя сказать об Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине", - сказал Путин, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, когда в России сменится режим.

"Сейчас не хочу вдаваться в эти детали, но сегодняшняя власть, она не основана на украинской конституции. Конституция явно нарушена. Но не хочу вдаваться в эти детали", - резюмировал глава государства.