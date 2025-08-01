ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин солидарен с тем, что безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности.

"Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.