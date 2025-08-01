Это уже их проблемы, указал президент

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Руководство Украины не очень информировано о происходящим на фронте, если оно отрицает освобождение российскими войсками населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы", - сказал глава российского государства.