Это их "пламенная страсть", указал российский лидер

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Недружественные страны, которые ранее планировали нанести России стратегическое поражение на поле боя на Украине, сейчас стремятся хотя бы остановить продвижение ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть - остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что остановить продвижение российских войск недоброжелатели хотят, чтобы заняться вопросами довооружения и доукомплектования украинской армии.