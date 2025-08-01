Новый раунд переговоров прошел в уже Стамбуле

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Именно Белоруссия первой предоставила площадку для прямых российско-украинских переговоров, напомнил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Сейчас новый раунд переговоров прошел в уже Стамбуле - после первого раунда весной 2022 года и второго, возобновленного спустя три года после отказа Киева от контактов.

"А переговоры начинались, кстати, именно в Белоруссии", - напомнил российский президент.

Российско-украинские переговоры для урегулирования конфликта по инициативе Москвы впервые прошли 28 февраля 2022 года - менее чем через неделю после начала специальной военной операции. Площадку для контактов на территории Беловежской пущи предоставил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В республике прошло несколько раундов переговоров, после чего делегации по украинской инициативе переместились в Стамбул.