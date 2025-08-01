За этим следует утрата и экономического суверенитета, указал президент

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Политического суверенитета у Европейского союза сейчас нет вообще, а за этим следует утрата и экономического суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Суверенитет играет ключевую роль, в том числе и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у Евросоюза не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери", - сказал он.

Путин отметил, что еще совсем недавно политологи говорили, что Евросоюз - это экономический гигант, но политический карлик. "Это не мои слова, я никого не хочу обидеть, мы сами читали это в западных источниках. Утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям. Поэтому одна из ключевых задач, в том числе и задач СВО - укрепление суверенитета России", - подчеркнул президент.