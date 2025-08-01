По мнению российского лидера, для того, чтобы бороться с коррупцией, общество само должно быть готовым

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Общество страны, которая хочет побороть коррупцию, должно само этого хотеть и быть к этому готовым, поскольку ни борьба с коррупцией, ни демократия, частью которой эта борьба является, не могут быть привнесены извне. На это указал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению российского лидера, для того, чтобы бороться с коррупцией, общество само должно быть готовым, хотеть и быть в состоянии бороться с коррупцией. "А это, если общество влияет на такие процессы, уже часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне, - подчеркнул Путин. - Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция".