Это унизительное состояние, указал президент РФ

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Внешние институты управления не должны навязываться ни украинскому народу, ни любому другому, поскольку это ставит государство в "унизительное состояние" и подразумевает отсутствие у него суверенитета. На это указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он обратил внимание на то, что "во всем мире, во всех городах покрикивают, что на Украине захлестывает всех коррупцией". "Да, так и есть. Но эффективность привнесенных извне институтов нулевая", - указал Путин.

"Нужно заниматься не этим, - продолжил российский лидер. - Не навязывать народам, а в данном случае - украинскому народу, какие-то внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, самим создавать эти институты. Невозможно, чтобы люди избирали правительство, избирали президента, парламент и не влияли на процессы, которые происходят в обществе. Это унизительное состояние - отсутствие, полное отсутствие суверенитета".