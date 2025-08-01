Президент назвал правильной мысль о том, что нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Украинские власти попытались вернуть часть суверенитета своей стране, но не смогли этого сделать и "только опозорились", отметил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули, - обратил внимание президент. - Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно, и все было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились и все".

"Но сама по себе мысль о том, что нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета, - она, конечно, правильная", - заключил Путин.