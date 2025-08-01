Лукашенко: Украина должна "бегом" просить Путина сесть за стол переговоров

Иначе "через месяц-полтора-два там уже даже оборонительных сооружений не останется", сказал президент Белоруссии

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина "бегом" должна просить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц-полтора-два там уже даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, вернут и пойдут дальше", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с Путиным на Валааме.

Как считает белорусский лидер, нужно договариваться. "Если они (украинские власти - прим. ТАСС) хотят чего-то, они должны к этому бежать", - отметил он.