Также республика оказывала помощь в организации первоначальных переговоров, напомнил президент РФ

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Белоруссия принимает самое деятельное участие в процессе обменов с Украиной, а также оказывала помощь в организации первоначальных переговоров. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы очень благодарны [белорусскому президенту] Александру Григорьевичу [Лукашенко] и вообще Белоруссии за ту поддержку, помощь, которую нам Белоруссия оказывает и президент Белоруссии, - отметил Путин. - Мы в контакте постоянном. Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах этого переговорного процесса".

"Ну и все обмены-то у нас происходят на территории Белоруссии, - заметил российский президент. - Там начался переговорный процесс в 2022 году, потом перебрался в Стамбул, мы там продолжаем".

"Мы знаем позицию Александра Григорьевича, всего белорусского руководства, да и белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной, быстрее наступил мир, - отметил глава государства. - Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие".