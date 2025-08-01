Путин наградит врачей, продолжавших работу во время землетрясения на Камчатке

Можно выполнять свой долг по-разному, отметил президент РФ

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Врачи, которые продолжали свою работу во время землетрясения на Камчатке, заслуживают государственных наград, они достойно и героически исполнили свой долг. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград. <...> Хочу вас заверить, что у нас много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми. Мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах", - сказал он.

30 июля медики Камчатского краевого онкологического диспансера во время подземных толчков мужественно продолжали свою работу, оказывая помощь пациенту на операционном столе. Эти кадры с камеры видеонаблюдения попали в сеть, после чего облетели крупные российские и зарубежные СМИ.