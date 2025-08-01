"Орешник", разочарование в переговорах и коррупция на Украине. О чем рассказал Путин

Первый серийный комплекс "Орешника" произведен в России, ракета поступила в войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать. По его словам, все разочарования в переговорах происходят из-за "избыточных ожиданий".

Кроме того, российский лидер затронул тему коррупции на Украине, призвав не навязывать ее народу внешние институты управления.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Об украинском урегулировании

Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать: "Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать".

Российская власть является законной, в отличие от украинской: "Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине".

Россия передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел российских бойцов: "Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали [Киеву] тысячи тел погибших украинских солдат. Получили в ответ несколько десятков [тел] наших парней, которые сложили голову за Родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительно".

Все разочарования в переговорах происходят из-за "избыточных ожиданий": "Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса".

Переговоры "всегда востребованы и всегда важны": "Особенно, если это стремление к миру".

Основной целью является искоренить причины кризиса на Украине и обеспечить безопасность России: "Мы их [цели России] сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Там все ясно".

Безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности: "Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно".

Нужно достигнуть долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений: "И гуманитарные вопросы - это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира".

Украина завышает число якобы вывезенных в Россию детей: "Там выяснилось, что нет этого количества детей".

Об "Орешнике"

В России произведен первый серийный "Орешник": "Первая серийная ракета. И она поступила в войска".

Вопрос поставки "Орешника" в Белоруссию закроется до конца года: "Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущих позиций. И сейчас ведется работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем".

О ситуации в зоне спецоперации

Российские войска наступают "по всей линии боевого соприкосновения".

Позитивная активность в спецоперации достигается благодаря "мужеству и героизму" российских бойцов.

Информация о взятии Часова Яра "полностью соответствует действительности", его взяли еще несколько дней назад.

Руководство Украины "не очень информировано" о событиях на фронте, раз отрицает освобождение российскими войсками Часова Яра: "Это уже их проблемы".

О ЕС

Недружественные страны, которые ранее говорили о нанесении Москве стратегического поражения на поле боя, уже стремятся остановить продвижение ВС России: "Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ".

Политического суверенитета у ЕС сейчас нет вообще: "А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери".

О коррупции