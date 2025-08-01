Избирком Чувашии зарегистрировал пятерых кандидатов на пост главы республики

Один претендент утратил статус кандидата, сообщили в ведомстве

ЧЕБОКСАРЫ, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала пятерых кандидатов на пост главы республики, один претендент утратил статус кандидата. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Выборы главы Чувашии будут проходить 12-14 сентября. Документы для выдвижения подали шесть человек, из них четверо представляют политические партии, двое - самовыдвиженцы.

"Завершилась регистрация кандидатов на должность главы Чувашской Республики. Зарегистрировано пять кандидатов", - говорится в сообщении.

Статус зарегистрированного кандидата получил действующий глава Чувашии Олег Николаев, являющийся членом партии "Справедливая Россия". Он будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Остальные зарегистрированные кандидаты представляют политические партии: в выборах примут участие Владимир Ильин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Максим Морозов ("Новые люди"), Владимир Савинов ("Зеленые"), Константин Степанов (ЛДПР). В избиркоме добавили, что статус кандидата утратил самовыдвиженец Виктор Федоров, который не представил необходимые документы для регистрации.