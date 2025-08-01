Выборы пройдут 14 сентября

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Республиканский ЦИК зарегистрировал действующего главу Татарстана Рустама Минниханова и выдвинутого "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" Виталия Смирнова в качестве кандидатов на выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

"ЦИК республики после проверки всех представленных документов для выдвижения и регистрации кандидатов зарегистрировала двух кандидатов на должность главы (раиса) Республики Татарстан: Рустама Минниханова и Виталия Смирнова", - говорится в сообщении.

Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев отметил, что по итогам проверки было установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного кодекса.

Рустама Минниханова выдвинуло Татарстанское региональное отделение партии "Единая Россия", Виталия Смирнова - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Выборы главы Татарстана пройдут в единый день голосования, 14 сентября.